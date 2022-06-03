Sonu gelmiyor! Hastanede feci darp!

DHA

İzmir'de, dün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümü'nde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

HASTA YAKINLARININ ÇIKMASI GEREKİYORDU

DHA'da yer alan habere göre hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen kat hemşiresi, güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARP ETTİ

Hasta yakınlarına dışarı çıkmaları konusunda uyarıda bulunan Gelincik'e, bir hasta yakını, iddiaya göre "Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun" şeklinde bağırıp, darp etti.

ACİL SERVİSTE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.