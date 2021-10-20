Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.

İki lideri CHP Genel Merkezi'nde görüşüyor.

Görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

İYİ Parti lideri Akşener toplantı sonrası ortak basın toplantısı yaptı. Akşener, "İstişarenin Türkiye açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de uzun zamandır istişare kavramı kayboldu. İstişare kavramının tekrar Türkiye gündemine gelmesini önemli buluyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin pek çok sorunu var. Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için bize bir çalışma verdiler. 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları çalışma yapıyor. Arkadaşlar bu konuda da bilgi verdi. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bizler tüm sorunlara kilitlenmiş vaziyetteyiz" diye konuştu.

SORU-CEVAP

10 ülkeden Osman Kavala çağrısı:

Akşener: Sizin tanımınıza göre Sorosçu. Soros ile masaya kim oturdu? Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Ama böyle taleplerin gelmesini de doğru bulmayız. Rahip Brunson gibi eylemlerden Türkiye'nin uzak durmasını tavsiye ederiz.

Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti devleti AİHM kurallarına uyacağı sözünü verdi, Anayasa değişikliği gerçekleşti. Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Gereğini yapmıyor, arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye olur. AİHM kararı varsa o kararın da uygulanmasını isteriz. Türkiye demokratik bir hukuk devletiyse bu çerçevede hareket etmesi lazım. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleye izin vermeyiz ama buna imkan verecek yönetime de izin vermeyiz.

Arınç'ın CHP'nin oyları açıklaması:

Kılıçdaroğlu: Sayın Arınç'ın CHP'nin oyları artacak diye bir ifadede bulunması güzel bir şey. Gerçeği Bülent Arınç da görüyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklama:

Kılıçdaroğlu: TÜSİAD yönetimi üzülmesin gerçek demokrasiyi, yargı bağımsızlığını getireceğiz.

Akşener: Laiklik bir hukuk kuralıdır. O ülkenin kuralları ilahi vahye göre mi insanlar için mi olacak bu hukuk normudur. Laikliği siyasetçiler, din adamları konuştu ama hukukçular konuşmadı. 21. yüzyılın değer setlerine uygun kanun ve hukuk sisteminin ortaya konulması lazım. Ekonominin patronu güvendir, güveni oluşturacak olan hukuk ve demokrasidir. Demokrasi ile laikliğin yan yana oluşunun bugünlerde daha iyi anlaşılır olmasını çok olumlu buluyorum. Hukukçuların konuşması gereken bir norm olduğunu düşünüyorum.

Irak ve Suriye tezkereleri:

Akşener: Biz TBMM'ye gelen bütün tezkerelerle ilgili önceden ekip kurarız. Bu konunun uzmanı arkadaşlar üzerinden ekip kurarız. Bir raporlar ortaya koyarlar. Bu milletvekili arkadaşlarla paylaşılır. Bu çalışmayı yaptırdık ve raporun sonucunda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğiz.

Kılıçdaroğlu: Arkadaşlar ön görüşmeleri yaptı. MYK'da görüşüp kararımızı parlamentoda ifa edeceğiz.

Parlamenter sistem görüşmeleri ve İttifak genişleyecek mi?:

Akşener: Sistem ile ilgili yaptığımız çalışmayı siyasi partilerin genel başkanlarına takdim ediyoruz. Görüşlerimizi karşılıklı paylaşıyoruz. Bu arada Sayın Sarıgül ile de bir görüşme yaptık. Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret etmişti, onlarla istişarede bulunduk. DSP bizi ziyaret etmişti önümüzdeki süreçte bir görüşme imkanımız olacak. Bu istişareyi çok önemsiyoruz. 22 aydır Anadolu'yu geziyorum ve Türkiye'de iftiralar, hakaretler üzerinden ama dertler üzerinden olmayan siyasi atmosfer var. Rekabet edebiliriz ama bu rekabeti Türkiye ve vatandaşlar için işbirliği de yapabiliriz. Konuşmak kadar güzel bir şey yok. Birbirimizi anlamaya çalıştığımız bir sistem. Parlamenter sistem için ziyaret ettiğimiz genel başkanların itirazı yok. Metin aralık ayı gibi bize sunulacak.

Kılıçdaroğlu: 6 siyasi partinin üzerinde uzlaştığı metin aralık ayında ortaya çıkacaktır. Arkadaşlara başarılar diliyoruz.

HDP'ye bakanlık verilecek mi?

Akşener: Ortada seçim yok, kurulmuş bir iktidar yok. Dedikodular, iftiralar, hakaretler üzerinden çok harika bir siyasi atmosfer vardı biz bunu yıkmaya kararlıyız. Bizim gündemimizde böyle bir durum yok.

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nı bozacak bir arayışın Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyorum. Hangi yola başvururlarsa vursunlar bu milletin ferasetini biliyorum. Bizim tek güvencemiz milletimiz.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kılıçdaroğlu: Bana gelen böyle bir talep yok, ayrıca giderken benden izin aldı.

HDP parlamenter sistem görüşmelerine katılacak mı?

Akşener: İYİ Parti'ye dair HDP'nin eş başkanları ve yöneticileri tarafından görüşler aktarıldı. Değişen bir şey yok burada duruyoruz.

GÖRÜŞME ÖNCESİ GERGİNLİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Gelen Merkezi’nde ziyaret etti.

Akşener’in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi.

Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.