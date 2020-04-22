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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili Temmuz Ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-Ekim ayları daha ağır basıyor. Daha çok Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için çalışmamız var. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok" açıklamasında bulundu.

LGS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Öte yanda Bakan Selçuk, "LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak" dedi.