30 yıl önce Hatay-Suriye sınır hattında Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının sınır ötesi operasyon ile Afrin'de yakalanmasının detayları ortaya çıktı. Afrin'de 3 ayrı adrese yapılan operasyonla yakalanan 3 kaçakçının verdikleri ilk ifadelerinde de suçlarını itiraf ettikleri bildirildi.
Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Afrin'de görev yapan Türk istihbarat birimleri yaptıkları çalışmalar sonucu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 Haziran 1990 tarihinde sınırda sigara kaçakçıları ile girdiği çatışmada şehit olan Teğmen Zafer Toka'nın katil zanlısının Salih Osman isminde Suriye vatandaşı bir kişi olabileceğini tespit etti.
30 YIL SONRA DOSYA TEKRAR AÇILDI
Bunun üzerine 30 yıl aradan sonra Teğmen Toka'nın dosyasını tekrar açan istihbarat ekipleri Afrin'de yaşadığı öğrenilen Salih Osman'ı bulmak için geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu aynı zamanda kaçakçılık yapan Suriye vatandaşı Salih Osman isimli kişinin adresi belirlendi. Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon ile Salih Osman gözaltına alındı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ, DİĞER İKİ KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ
Gözaltına alınan Salih Osman, ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, olay sırasında yalnız olmadığını da iddia etti. Osman'ın olay sırasında Hacı Meyri ve Mehmet isimli iki Suriye uyruklu kişinin de bulunduğunu söylediği belirtildi. Salih Osman'ın verdiği ifadeden sonra Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Türk istihbarat ekipleri adresi tespit edilen Haci Meyri ve Mehmet isimli kişiyi gözaltına alındı.
TÜM AYRINTILAR ORTAYA ÇIKACAK
Sigara kaçakçılığı yaptıkları sırada sınırda girdikleri çatışmada Teğmen Zafer Toka'yı şehit ettikleri ileri sürülen 3 Suriye vatandaşının sorgularının ardından 30 yıl önce yaşanan olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkacağı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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