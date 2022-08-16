Sınır karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı!

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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"BİR ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnoğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.