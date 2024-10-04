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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sinan Ateş davasında 1 tahliyeye daha itiraz - Haberler | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davasında 1 tahliyeye daha itiraz!

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine yapılan itirazın ardından, beraat eden sanık Çağlar Zorlu'nun tahliyesine de duruşma savcısı tarafından itiraz edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:52
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        Sinan Ateş davasında 1 tahliyeye daha itiraz!
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        Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar açıklanan davada, duruşma savcısı, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen, iddianameye göre tetikçinin kaçırılmasına katıldığı şüphesiyle yargılanan ve davadan dosyası ayrılan, sanık avukat Serdar Öktem ve iddianameye göre Sinan Ateş’in adres bilgilerini Tolgahan Demirbaş’a veren sanık Çağlar Zorlu'nun tahliye kararına itiraz etti.

        "ADLİ KONTROL TEDBİRİ YETERSİZ"

        DHA'da yer alan habere göre Öktem'in tahliyesine ilişkin itiraz gerekçesinde 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

        "SANIĞIN YARGILAMADAN KAÇMA TEHLİKESİ"

        Çağlar Zorlu'nun tahliyesine ilişkin itirazın gerekçesinde ise sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcudiyeti, atılı suça ilişkin olarak yasada belirtilen ceza miktarı ve sanığın yargılamadan kaçma tehlikesi dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı beyan edildi.

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        #Sinan Ateş
        #Son dakika haberler
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