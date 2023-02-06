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Son dakika haberi Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

Giriş: 06.02.2023 - 20:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde son dakika gelişmesi! Tetikçi Eray Özyağcı kıskıvrak yakalandı... - Haberler
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!
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Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, akademisyen olan iki kız çocuğu babası Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinasyonunda, 2 savcı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

TETİKÇİ DE YAKALANDI

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

TUTUKLU SAYISI 18'E ULAŞMIŞTI

Soruşturma kapsamında son olarak tetikçiyi saldırı sonrası Ankara dışına çıkardıkları öne sürülen Tolgahan D., Emre Y. ile Avukat Serdar Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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