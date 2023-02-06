Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, akademisyen olan iki kız çocuğu babası Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinasyonunda, 2 savcı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında son olarak tetikçiyi saldırı sonrası Ankara dışına çıkardıkları öne sürülen Tolgahan D., Emre Y. ile Avukat Serdar Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı.