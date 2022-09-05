Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi.

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.