DHA

Şile Doğancılı'da sosyal medya üzerinden haberleşerek hafta sonu kamp yapmak üzere buluşan gençler, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp alanına alınmadı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine gençler, 100 metre ileride bulunan Milli Emlak'a ait bir alana geçerek kamp yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde gençlerin birçoğunun maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiklerinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye gelerek maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yüksek sesle müzik dinleyen gençlere cezai işlem uyguladı.

Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Jandarma ekipleri kampçıları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı. Kamp alanı havadan da görüntülendi.

Kamp yapan bir kişi, Sosyal mesafeye uyan arkadaşlarımız da vardı, uymayanlar da vardı. Bununla ilgili zaten Jandarma ekipleri de dolaştı. Görüyorlar insanları cezai işlem uyguluyorlar. Göremediklerine uygulayamıyorlar. İnternet üzerinden haberleştik. Biletler çıktı festival yapılacağı söylendi Şile'de dedi.

Kamp yapan başka bir vatandaş ise, “Biz zaten kampçıyız. Sürekli kamplara geliyoruz. Kamptan sonra mecburen çöplerimizi topluyoruz. Bu bizim insani görevimiz. Sosyal mesafeye uyulması her bireyin sorumluluğu. Sosyal mesafeye zaman zaman uyulmadığı oluyor ama genelde uymaya çalışıyoruz. Çünkü bilincindeyiz problemin. O yüzden çok fazla iç içe olmamaya çalışıyoruz diye konuştu.

112 KİŞİYE 75 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şile Kaymakamlığı da, tartışmalara neden olan kampla ilgili açıklamada bulunarak şunları kaydetti: "İlçemizin Doğancılı mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kamp organizasyonu düzenlediği tespit edilmiştir.

Kamp organizasyonun düzenleneceği bilgisinin alınması üzerine 24.09.2020 günü 18.30 sıralarında işletme sahibi ile görüşülmüş ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında ve işletme ruhsatının bulunmaması sebebiyle organizasyonu gerçekleştiremeyeceği hususları kendisine izah edilmiştir.

Kamp yapacak şahısların bireysel olarak 25.09.2020 gününden itibaren işletmeye gelmeye başlamaları üzerine gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kamp yapacak şahısların işletmeyi kullanmalarına müsaade edilmemiştir. Kamp yapacak şahısların işletme içerisine alınmaması sebebiyle bireysel olarak kamp alanının kuzeyinde bulunan hazine arazisine yerleştikleri görülmüştür.

Bunun üzerine COVİD-19 tedbirleri kapsamında kamp yapmaya gelen şahıslar üzerinde yapılan denetimlerde toplamda 112 kişiye 75 bin 908 TL idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmenin ruhsatının bulunmaması sebebiyle de Şile Belediyesi Zabıta ekipleri ile irtibata geçilerek iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır. Yaklaşık 300 kişiden oluşan şahıslar, yapılan denetimler sonrasında ilçemizden ayrılmışlardır."

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