"Seyahatseverler"in konaklama süresi uzatıldı!

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başlatılan bakanlığın yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

"5 EYLÜL'E KADAR UZATIYORUZ"

İHA'da yer alan habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatseverlere müjde vermek istediğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum” ifadelerini kullandı.