AA

Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu işitme engelli gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediklerini itiraf eden gencin işitme engelli iki arkadaşı, gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın (26) ailesi, önceki gece eve gelmeyen oğullarının bulunması için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp gencin son olarak kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K. (26) ile görüldüğünü tespit etti.

Dün gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularında, alacak meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını, Kızıltaş'ı bıçaklayarak cesedini Arastoras mevkiindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında cesedin olduğu yere götürülen şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Kızıltaş'ın dere yatağında bulunan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.