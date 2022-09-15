Serena Williams'tan "dönüş" sinyali

Tenis efsanesi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ta üçüncü turda elenirken, kariyerine de gözyaşları içinde veda etti.

Bu vedanın yankıları sürerken Williams, katıldığı bir televizyon programında, emeklilik kararında açık kapı bıraktı.

Ablası Venüs Williams'ın kariyerine devam ettiğinin hatırlatılması üzerine ünlü raket, Amerikan futbolunun yıldız ismi Tom Brady örneğini verdi.

Serena Williams, "Venüs henüz bitirmedi. Sadece ben. Beni de etkilemeye çalışıyor. 'Hayır' diyorum. Ama tabii belli olmaz. Tom Brady gerçekten havalı bir akım başlattı" dedi.

Tom Brady, Amerikan futbolu kariyerine nokta koyduktan yalnızca iki ay sonra 23'üncü sezonu için sahalara dönmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Ve şimdi sporseverler, 40 yaşındaki Serena Williams'ın yaklaşık 27 yıllık kariyerinden uzak kalmaya ne kadar dayanabileceğini merak ediyor.