A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilirken liderliği kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi. Amsterdam'da Şenol Güneş istifa sesleri yükselirken tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından açıklamalar yaptı. "Sorumluluk benim" diyen Güneş, istifa tezahüratlarına yanıt verdi. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Kötü bir gece oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra şu şöyle olsaydı demek doğru değil, seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum. Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."

"SORUMLUSU BENİM"

"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim. Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar. Saha içindeki başarısızlıkta sorumlu benim."

"ŞEYTANİ DÜZENİ BOZAMADIM"

"Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Şeytani düzeni bozamadım."

"ÜLKEM İÇİN DOĞRUSUNU YAPARIM"

"Ben durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Başarısızlık neyse onu da söylerim. Doğru olan şeylerin bozulmasından yana değilim, şahsımla ilgili değil. Benim, oyuncularımı korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum."

"Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana normal, tek sorumlu benim. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Oyuncularım inançlarını kaybetmesinler. Bundan sonraki 4 maçı da kazanıp başarabilirler."

"BUNDAN SONRAKİ ALACAĞIM KARAR..."

"Bundan sonraki alacağım karar, şu anda alacağım bir karar değil. Onu da alınca size açıklarım. Kazandığımız zaman abartımız oluyor. 2 maç kazandık mükemmel olduk, bir maç kaybettik kötü olduk. Bunu bugün için söylemiyorum. Hoca da değişse, yönetim de değişse bu kültürün yanlış olduğunu söylüyorum."

"Bu maçı aldık, yönetim çok iyi. Maçı kaybettik, yönetim kötü. Seçimi yapan benim. Seçimlerim iyi olsa maç kazanırdık."

"Mutlu değilim, huzursuzum. İnsan hayallerine kavuşmak için yaşar."

MAAŞ KONUSU

"Bana oldu ama ben gittiğim zaman gelene de olmasın. O zaman düzende bir yanlışlık var. Ben bir düşünce devrimi olsun isterim. 1 senedir neden maaşlar anlatıldı, neden bu saldırı yapıldı onu bilmiyorum. Düzen öyle, şeytanlık mı var başka bir şey mi var bilmiyorum."

"Bir sene öncesinden bazı şeyleri oluşturup, sonrasında bunu desteklemek hoş değil. Benim maaşım, konumum neden konuşuluyor anlamış değilim. Beni sevmek zorunda değilsin ama milli takım teknik direktörü olarak saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."

"Bunun kampanyasını yapıp, arkasından hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı doğru bulmam. Bunlar başka birine yapılmasın. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyoruz. Biraz düşünülsün istiyorum. Biz de ebediyen burada değiliz zaten."

"Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun... Bu doğru değil. Benim gitmem, benim gelmem... Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum."

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