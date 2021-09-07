EURO 2020'deki büyük başarısızlığımızı değerlendiremeyen Nihat Özdemir ve yönetimi, hatta Şenol Güneş'i o koltuğa atayan müesses nizam gelecek felaketi göremedi.

Futbolcularla Şenol Güneş arasındaki ilişki kopmuştu.

Hemşehri yapılanması ile liyakatsiz yardımcıları doldurduğu Milli Takım'ın o 'birliktelik havası' kaybolmuştu.

İşler iyi giderken yabancı sayısıyla, ligle, Mustafa Sandal'ın şarkı yapmasıyla ilgilenen Şenol Hoca'ya "Hocam güzel anılar için teşekkürler ama ayrılalım" denmediği için bugün bu felaketi yaşadık.

Dünya Kupası'na gidemeyeceğimizi bu satırların yazarı söylemişti. Çünkü, oyuncu-hoca, takım-halk ilişkisi bozulmuştu. Vazo kırılmıştı... Ama bunu göremeyen TFF bu rezilliğin asıl sorumlularıdır.

Şimdi ne olacak? Dünya Kupası'nda olmayacağız. Şenol Hoca'nın yerine de yine müesses nizamın dikte edeceği bir isim gelecek.

Dönemsel yükselişler ve ağır çöküşler yaşamaya devam ederiz.

Ne zamanki hemşehricilikten vazgeçeriz, liyakati geri getiririz, taktik konuşabiliriz o zaman başarılı oluruz.