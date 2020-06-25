Burçak Orçun Erkin borcun@haberturk.com

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen görüntüler ve yaşanan can ve mal kaybı sadece iklim değişikliği ile açıklanabilir mi? Bu soruyu yönelttiğimiz Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaşananların iklim değişikliği ile açıklanmasının kolaycılık olduğunu vurguladı. belirterek, İstanbul'da betonlaşmanın son 20 yılda iki kat arttığına dikkat çekti.

Burçak Orçun Erkin'in haberine göre, Megakent'te son yıllarda betonlaşmanın iki kat arttığına dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, olanları sadece iklim ile açıklamanın hem gündeme gelmek isteyen akademik çevrelerin hem de sorumluluk almak istemeyen siyasilerin işine geldiğini belirtti.

'İKLİM DEĞİŞTİ BÖYLE OLDU DİYEMEZSİZİN'

Alt yapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Kadıoğlu şunları söyledi: "Asıl problem yerde. Şiddetli yağış doğa ile ilgili olabilir ama afete dönüşmesi tamamen bizimle ilgili. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gerçektir ama şehirleri betonlaştırır, alt yapı, yol yapmazsanız. Yeşil alanları yok eder, mazgalları kapatır, dere yatağına ev yaparsanız, sığınak olarak kullanılması gereken mekanları bile insanlara kiraya verirseniz tabii ki böyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Sonra da iklim değişti böyle oldu diyemezsiniz."