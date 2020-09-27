Sayısal Loto açıklandı! İşte sonuçlar

Milli Piyango (MPİ) 26 Eylül Sayısal Loto çekilişi dün gerçekleşti. Normalde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri artık yapılmayacak. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 26 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 EYLÜL 2020: 44 - 80 - 09 - 41 - 14 - 49 + 38 (JOKER)

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