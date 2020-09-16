Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 16 Eylül Şans Topu sonuçları 11 - 12 - 22 - 25 - 33 + 13 olarak belirlendi

ŞANS TOPU SONUÇLARI 16 EYLÜL SONUCU: 11 - 12 - 22 - 25 - 33 + 13

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