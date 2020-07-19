Olayda, Havva Dönmez'in kullandığı 55 LS 290 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Dereköy mevkisindeki kavşakta, Erhan Arslan idaresindeki 55 AZN 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

AA'nın haberine gör kazada, sürücü Havva Dönmez ve araçlarda bulunan Selma Kara, Şuranur Arslan, Elmas Saroğlu, Ömer Faruk Arslan, Fatma Uzun, Mustafa Ege ile Baturalp Dönmez yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atakum'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.