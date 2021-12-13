UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde tekrardan yapıldı.
TSİ 14.00´te gerçekleştirilen kura çekimi, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı iptal edilmiş ve kura çekiminin TSİ 17.00´de tekrardan yapılacağı açıklanmıştı.
Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Salzburg - Bayern Münih
Sporting CP - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atletico Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus
Inter - Liverpool
PSG - Real Madrid
Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.
KURA ÇEKİMİ NEDEN TEKRAR EDİLDİ?
UEFA'dan yapılan açıklamada, çekilişi gerçekleştiren yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğu bilgisini veren harici hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik arıza dolayısıyla bir hata meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle kura çekiminin geçersiz sayıldığı ifade edildi.
İŞTE YAŞANANLAR
Seribaşı olmayan Villarreal'in rakibinin belirlendiği 2. eşleşme sırasında, fanustan aynı grupta (F Grubu) yer alan Manchester United'ın adı çıkmıştı.
Hata olduğunu anlayan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, kurayı çeken eski Rus futbolcu Andrey Arshavin'den fanustan yeni bir top seçmesini istemiş ve Villarreal'in rakibi Manchester City olmuştu.
Sonraki eşleşmede ilk olarak Atletico Madrid'in ismi çıkmıştı. Rakibinin belli olduğu çekilişte, Manchester United'ın isminin bulunduğu topun fanusa atılmadığını fark eden Atletico Madrid Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UEFA'dan duruma çözüm bulmasını istemişti.
Kural gereği aynı ülke ve gruptan takımlar eşleşemiyor.
MESSI VE RONALDO KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ
Turun en ilginç eşleşmesi ise Manchester United-Paris Saint-Germain olmuştu. İngiliz ekibine geri dönen Cristiano Ronaldo ile bu yaz PSG'ye transfer olan Lionel Messi yeniden karşı karşıya gelecekti.
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