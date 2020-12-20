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Son dakika haberler... Sağlık çalışanlarını adım adım takip edip böyle darp ettiler

İstanbul Bahçelievler’de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede iki şahıs, 2 sağlık çalışanını adım adım takip edip darbetti. Darp olayı kameraya yansırken, yaşı küçük olan şahıslar yakalandıktan sonra serbest bırakıldı

20.12.2020 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'un orta yerinde sağlıkçılara SALDIRI!
Sağlık çalışanlarını takip edip darbettiler!
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İHA

Bahçelievler'de 16 Aralıkta meydana gelen olayda, M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanlarının darp edilmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K.'ya yönelik darp olayında kamera görüntüleri incelendi.

Görüntüler neticesinde kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve dün “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen yaşı küçük olan H.A. ve D.E., adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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