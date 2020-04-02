İHA

Sağlık Bakanlığınca korona virüsü bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kullanılan kağıt reçete kullanımının asgari düzeyde olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerdeki kağıt reçete kullanımına ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi. Yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19’un pandemik bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı.

Türkiye’de Covid-19’un yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğinin vurgulandığı yazıda, “Bakanlığımızca ülkemizde Covid-19’un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda kâğıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kâğıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim” denildi.

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