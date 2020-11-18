Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Koca: Pfizer bize 1 milyona yakın aşı verebilecek. Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Bu yıl 2,3 milyon grip aşısı aldık, bugüne kadar 600 bin kişiye yaptık. Çin aşısından Aralık ayında 10 milyon doz alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak. Bu sayı iki katına çıkabilir...

"12 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ"

Bakan Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

"BU DÖNEMDE İNFLUENZA YOK!

Bakan Koca koronavirüsle ilgili olarak ayrıca, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...