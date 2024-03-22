Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı bugün oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada Fransa'nın, Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışacağını söyledi.

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TASARIDA ATEŞKES, REHİNELERİN BIRAKILMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.