Rus Haber Ajansı TASS'ın Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak.

25 Şubat’ta Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtilmişti.

Açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilmiş, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedilmişti.

Rusya-Ukrayna ve Avrupa arasındaki kriz sürerken, Türkiye’nin girişimleri neticesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında saat 11'de bir araya gelecek.

Zirve öncesinde Kritik zirvenin hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ayrı ayrı görüştü.