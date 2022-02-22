Rusya Devlet Duması, Luhansk ve Donetsk anlaşmalarını onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması’nı onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi talimatını vermişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.