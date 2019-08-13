Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edilmiş, patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilirken, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılmıştı. Ancak Rusya devlet meteoroloji kurumundan bugün yapılan açıklamada bölgedeki radyasyon seviyesinin normalde 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu belirtildi.

Greenpeace ise bölgedeki radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını belirtiyor.

Öte yandan kazanın ardından yaralananlara ilk müdahaleyi yapan doktorların da Moskova'da bir klinikte özel tedavi altına alındığı ifade edildi. TASS'ın haberine göre, doktorlara ayrıca olayla ilgili bilgi açıklamamaları için gizlilik anlaşması imzalatıldı.

Interfax'ın haberine göre ise Rus yetkililer, kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki Nyonoksa köyünün Çarşamba gününden itibaren boşaltılacağını belirtti.

8 Ağustos'ta Rusya'nın Severodvinsk kentinde bulunan bir askeri tesiste patlama meydana gelmişti. Rus yetkililer patlamanın bir füze denemesi sırasında yaşandığını ifade etmişti. Patlamada 5 Rus nükleer mühendisi hayatını kaybetmişti.