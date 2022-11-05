Rusya'da kafede yangın: En az 15 kişi öldü

Associated Press'e konuşan yetkililer, yangının erken saatlerde birinin bir anlaşmazlık sırasında işaret fişeği tabancası kullanmasının ardından patlak verdiğini söyledi.

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