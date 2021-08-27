Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı. Allegri, "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı" dedi. Cristiano Ronaldo'nun kısa süre içerisinde Manchester City'ye imza atması bekleniyor.

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