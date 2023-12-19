Son dakika haberi Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de
Resmî Gazete´de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocak´tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.
Giriş: 19.12.2023 - 00:34 Güncelleme: 19.12.2023 - 00:41
Resmî Gazete´de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocak´tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak...
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.