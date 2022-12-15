Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etmişti.

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alınmıştı.

Putin, Ekim ayında da Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.