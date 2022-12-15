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Haberler Dünya Putin'den Türkiye açıklaması: Önemli bir potansiyele sahip

Putin: Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" açıklamasında bulundu.

Giriş: 15.12.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Putin'den Türkiye açıklaması: Önemli bir potansiyele sahip
Putin'den Türkiye açıklaması
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" ifadelerini kullandı.

GAZPROM BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etmişti.

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alınmıştı.

PUTİN "TÜRKİYE EN GÜVENİLİR ROTALARDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Putin, Ekim ayında da Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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