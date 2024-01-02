SON DAKİKA HABERİ: Prof. Dr. Görür Tunceli depremi hakkında konuştu: Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır!

SON DAKİKA HABERİ: Prof. Dr. Görür Tunceli depremi hakkında konuştu: Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli´nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı dün saat: 16.28'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 8.7 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

PROF. DR. GÖRÜR'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA Türkiye'nin önde gelen jeologlarından İTÜ'lü Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli depremine ilişkin çok önemli bir paylaşımda bulundu. Görür, şunları söyledi:

"EN FAZLA KORKTUĞUMUZ FAY ÜZERİNDE OLDU" "Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür'de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem, en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. REKLAM

"TUNCELİ VE PÜLÜMÜR'E DİKKAT ÇEKİYORUM" Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür'e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINMALIDIR" Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz, sevgiyle." Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi! Haberi Görüntüle