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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da silahlarla çatışan grubun arasında kalan 15 yaşındaki Büşra yaşamını yitirdi

        Sultangazi'de çatışma sırasında sokaktan geçerken yaralanan 15 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti

        İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz cumartesi günü iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada, sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat ağır yaralanmıştı. Bugün ise acı haber geldi ve Polat'ın yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:13
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        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
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        Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı.

        DHA'nın haberine göre çatışmada 2 kişi yaralanırken caddedeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat ağır yaralı kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti

        KURŞUNLAR 2 EVE DE İSABET ETTİ

        Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. Otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

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        ÇEVREDEKİLER PANİKLE CAMİYE KAÇTI

        Çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar hızla sokakta geçerken silah sesini duyan vatandaşların camiye kaçarak saklandığı görülüyor.

        BÜŞRA KURTARILAMADI

        Çatışmada sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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