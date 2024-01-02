Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 1 haftadır kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Hüseyin Hasgül, evinde çekyatın içinde ölü bulundu. Hasgül´ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor
Ordu'da tüyler ürperten olay Fatsa ilçesinde yaşandı. Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den (58) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
EVİNDEN KOKULAR YAYILDIHüseyin Hasgül 58 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre 1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇEKYATIN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI
Ordu Adli Tıp Kurumu´nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül´ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül´den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.