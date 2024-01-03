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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Türk-İş Başkanı Atalay: Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Türk-İş Başkanı Atalay: Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli

        Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, çalışanlardan alınan gelir vergisi tarifesi, taşeron sorunu ve kamu işçileri konusunda önemli mesajlar verdi. Çalışanlardan alınan gelir vergisi tarifesinin adaletli bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Başkan Atalay, taşeronlara kadro sözünün hayata geçirilmesi için de çağrıda bulundu. "Seçim öncesi verilen sözler tutulmalı" dedi

        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 07:48 Güncelleme: 03.01.2024 - 07:48
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        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
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        Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Türk-iş Başkanı Ergün Atalay’ın mesajları şöyle;

        VERGİDE ADALET SAĞLANSIN: Gelir vergisi tarifesi güncellenmeli. Vergi adaleti sağlanmalı. Az ücret alandan az, çok ücret alandan çok vergi alınması sağlanmalı. Çalışanlardan alınan gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli.

        TAŞERON SÖZÜNÜ TUTUN: Genel seçim öncesi hem iktidar hem de muhalefet söz verdi. Ama şu an kimsenin sesi çıkmıyor. 90 bin taşeron var. Bunların kadroya geçmesi için sözler tutulmalı.

        KAMU İŞÇİLERİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN: 8 ay önce yapılan toplu sözleşme zammının hükmü kalmadı. Çünkü enflasyonda yükseliş devam ediyor, alım gücü geriliyor. Demiryolları, karayolları, askeri fabrikalar gibi yerlerde çalışan 20 yıllık ustaların maaşı çok düşük kaldı. Bu sorunun da çözülmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi bu sektörlerde çalışacak kamu işçisi kalmayacak.

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