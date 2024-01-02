Seçil Erzan'ın telefonunda Fatih Terim, Arda Turan başta olmak üzere birçok mesaj geri getirildi - Öne çıkan haberler

Seçil Erzan'ın telefonunda Fatih Terim, Arda Turan başta olmak üzere birçok mesaj geri getirildi - Öne çıkan haberler

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Türkiye’yi sarsan dolandırıcılık davasında merakla beklenen Seçil Erzan’ın kırık telefon incelemesi tamamlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bilirkişi tarafından incelenen cep telefonu kayıtlarının 553 sayfalık raporu tamamlandı.

KIRIK TELEFONDAN ÇIKANLAR

Bilirkişi, 972 ayrı hesap ve numarayla yapılan 181 bin 538 adet mesajı inceledi. Bu mesajlardan 176 bin 95'i whatsapp mesajı, 2 bin 284'ü instagram, 450 adedi ise iMessage, 2 bin 709 adeti SMS ve recents mesajıydı. Tüm mesajlar tek tek incelendi.

SİLİNEN FOTOĞRAFLAR

Erzan'ın 59 bin 27 adet fotoğrafı da incelendi. Silinen fotoğraflar da bilirkişi tarafından geri getirildi ve fotoğrafların da dökümü yapıldı. Telefondan ayrıca 2 bin 175 ses kaydı, 793 adet video 19 adet not detaylı bir şekilde incelendi.

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BİRÇOK İSİMLE YAPTIĞI MESAJLAR GERİ GETİRİLDİ

Tüm mesajlar tek tek incelendi. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fulya Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak gibi isimlerin aralarında bulunduğu 74 farklı kişiyle yapılan mesajlar anlam bütünlüğü bozulmadan tek tek incelenerek dökümü yapıldı.

GÜRCİSTAN PARA BİRİMİNİ ARATMIŞ

Raporda, Erzan'ın internet geçmişine dair ayrıntılar da yer aldı. Erzan'ın arama motorunda aradığı öğeler arasında "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'da para birimi", "kg altın kaç tl", "kg altın", "1 kg altın kaç tl" şeklinde aramalar yapıldığı da tespit edildi.

SİM KARTI ÇÖZÜLEMEDİ

Telefonla birlikte incelenen sim kartta ise Erzan'ın belirttiği 4 haneli 2 pin kodu denendi ancak sim kart açılamadı. Bilirkişi sim kartı adli bilişim programı ile kıramaması nedeniyle içeriğine ulaşamadığını raporunda yer verdi.

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İŞTE O GÖRÜŞMELER

Seçil Erzan’ın birçok müşteki ile yaptığı mesajlaşmalar tek tek bilirkişi raporunda detaylı yer verildi. Geri getirilen mesajlar arasında Fatih terim, eşi Fulya Terim ve Arda Turan’ın görüşmeleri yer alıyor. İşte o detaylardan bir kısım görüşmeler.

24 Ocak 2023 günü Seçil Erzan ile Fulya Terim arasında yapılan yazışma.

Fulya Terim: Fulya Terim 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000.00 USD tutarında döviz satışı işleminiz gerçekleştirilmiştir….

Seçilciğim selam böyle bir msj geldi.

Seçil Erzan: Sizin hesabınıza gönderttim Fulya Hamın arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir.

Fulya Terim: Ha ha

26.01.2023 tarihindeki yazışma…

Seçil Erzan: Nur abla ile bir konu görüştüm sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok yüklü bir şey almış olacağız

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Fulya Terim: Ok konuşurum ben

Seçil Erzan: Nasıl yaparız bilmiorum ama sizden bakası da yapamaz

Fulya Terim: Tamam canım nur geliyor konuşuruz. Transfer olunca haber verirmisin lütfen.

23.02.2023 günü yapılan yazışma…

Fulya Terim: Sayın Terim ihtiyaç kredisi ürününeze ilişkin gecikme bulunmaktadır. Geçikme faizi işlenmemesi için ödeme yapılması gerektiğini hatırlatmak isteris. Ödeme yapıldıysa lütfen dikkate almayın… Günaydın .. Böyle bir Mesaj geldi.

Seçil Erzan: Hemen arıyorum sizi

FATİH TERİM İLE YAZIŞMALARI

Telefon içerisindeki mesajlar incelendiğinde Seçil Erzan’ın ‘Fatih Terim Yeni” diye kaydettiği Fatih terim ile aralarında geçen diyaloglar bilirkişi raporunda yer aldı. İşte o yazışmaların bir kısmı…

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4.10.2021 tarihinde yapılan yazışma…

Fatih Terim: Degerli Musterimiz, 04.10.2021 tarihinde, Bakirkoy Ozel Bankacılık Merkezi Şubesi nolu hesaptan, 3.889.577,08 TRY vadeli mevduat hesabi acılmıştır. Vadeli hesap faiz orani % 17,6, vade sonu tarihi 05.10.2021 dir. Vade sonundaki net faiz kazancınız 1781,74 TRY dir.

Seçil Erzan.: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4 e tamamlayıp diye...

Fatih Terim: 20 bin doları burdan mı aldık

Seçil Erzan: Müsaitseniz arıyayım mı?

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı , 177834 TL ( 20 bin usd ) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 TL yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam

Fatih Terim: Tamam Seçil Hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam.

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Seçil Erzan: Sevgiler hocam

ARDA TURAN “HERŞEYİ YAKMASSAM….”

Geri getirilen mesajlar arasında Seçil Erzan’ın Arda Turan ile yapılan yazışmaları da yer alıyor. 10 Mart .2023 tarihinde yapılan yazışmada ikili arasında şu diyaloglar geçiyor.

Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorludayım diyip Fatih hocadan imza alıyorsun

Seçil Erzan: Lütfen güven. Almaya gittim geri döndüm.

Arda Turan: Akşam geleceğim diyip sonra ben Fatih Hocanın yanına gideceğim dediğimde ben hiç birini yemiyorum. Merak etme

Seçil Erzan: Hayır Arda her şey birbirine giriyor

Arda Turan: Ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni. Çarşımba benim için sondu.

Seçil Erzan: Hala sözümün arkasındayım

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Arda Turan: ve aynen dediklerimi yapacağım bu akşam o para gelmeyecek.

Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz

Arda Turan: Bizi oyaladın

Seçil Erzan: Oyalamadım

Arda Turan: benim kayışı kopardın bakalım ne oluyor

Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma. Olmuş işi bozma.

Arda Turan: Benim param geliyor mu bugün gelmiyor mu. 400(ü alamıyordun bugün kesin çıksın diye

Seçil Erzan: Ben alıp Okan’a götürecem Arda.

Arda Turan: Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit aktardım. Ben odama parayı götüreceğim ben. Herşeyi yakmassam …..çocuğuyum. Bizi oyalarsın ha…

Seçil Erzan: yakma iki çocuğun var

Arda Turan: Bu işin sorumlusu kim hemen onun numarasını atıyorsun. Seni yalancı

Seçil Erzan: Benim tek sorumlusu

Arda Turan: Benim paramla ne yaptın. Kimi oyalıyorsun sen

Seçil Erzan: Allah belamı versin oyalamıyorum.