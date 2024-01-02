Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının ilk 11'i netleşiyor
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Fred, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'nin cezaları sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal, 11'ini büyük ölçüde belirledi.
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Fenerbahçe lige verilen ara sonrası ilk maçında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti düşündürüyor.
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Sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması sebebiyle İsmail Kartal'ın çözüm arayışı sürüyor.
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Sarı-lacivertlilerde Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci kart cezaları sebebiyle İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
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Miha Zajc ve Rodrigo Becao'nun ise sakatlıkları devam ediyor.
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İsmail Kartal bu gelişmelerin ardından orta sahada İsmail Yüksek'e şans vermeyi düşünüyor.
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Milli futbolcu son dönemde Miguel Crespo ile forma rekabetine girmiş ve son 4 lig maçının 3'üne yedek kulübesinde başlamıştı.
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Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu, orta sahaya tempo getirmiş ve mücadelesiyle de dikkat çekmişti.
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İsmail Yüksek'in orta sahadaki partneri ise Miguel Crespo olacak.
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Sağ kanatta Cengiz Ünder'e şans vermesi beklenen Kartal, 10 numarada Szymanski'yi, sol kanatta ise Tadic'i görevlendirecek.
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Deneyimli teknik adamın, ileri uçta ise Edin Dzeko'yu tercih etmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
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