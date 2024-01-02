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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın cinayetleri raporu! 28'i uzaklaştırma kararı almış olmasına rağmen 2023'te 315 kadın öldürüldü!

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2023'te 315 kadın öldürüldü

        Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo açıklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 yılında 315 kadının korkunç bir şekilde öldürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:52
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        Kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo!
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        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yayınlanan "Kadın Cinayeti ve Şüpheli Kadın Ölüm Gerçekleri Raporu" na göre, 2023'te 315 kadın öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre raporda 28 kadının koruma kararı olmasına rağmen öldürüldüğü bilgisine de yer verildi. Genel Sekreter Fidan Ataselim "Bu gördüğümüz veride aslında şiddetin öyle uzakta ve bir yabancıdan geldiğini görmüyoruz. Tam tersine, şiddet tam içimizde ve en yakınlarımızdakilerden bize geliyor durumda. Kadınlar en yakınları tarafından ve silahla öldürülüyor." dedi.

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, "2023 Yılı Kadın Cinayeti ve Şüpheli Kadın Ölümü Gerçekleri" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yayınlanan "2023 Kadın Cinayeti ve Şüpheli Kadın Ölüm Gerçekleri Raporu" na göre, 2018 yılında 308, 2019 yılında 360, 2020 yılında 300, 2021 yılında 280, 2022 yılında 334 kadın öldürüldü. 2018´te 131, 2019´da 115, 2020´de 170, 2021´de 217, 2022´de 245 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

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        2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından öldürülürken, ölümlerin 248'i şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. 2023´te öldürülen kadınların yüzde 41´i evli oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 55´i ateşli silahlar, yüzde 31´i ise kesici aletlerle, yüzde 65'i evde, yüzde 18' i sokakta öldürüldü. Rapora göre, öldürülen kadınların yüzde 35´i 19-35 yaş arasındaki kadınlardan oluşuyor. Raporda 2023 yılındaki kadın cinayetlerinin yüzde 10´unda faillerin adli sicil kaydı olduğu bilgisi de yer alıyor. Platformun ulaştığı verilere göre raporda 2023´te öldürülen 315 kadının 155´inin evli, 72´sinin ise bekar olduğuna yer verildi.

        "KADINLAR EN YAKINLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Her gün televizyonlardan, sosyal medyadan gördüğümüz üzere kadınlar erkekler tarafından vahşice öldürülmeye devam ediyor. Bu yüzden bizler o gerçeklere bir nebze de olsa ulaşabilmek adına kendimiz kadın cinayetleri verilerini raporluyor durumdayız. Şiddet hep uzakta bir yabancı tarafından tanımadığı biri tarafından gelen bir mesele gibi ele alınır. Bu gördüğümüz veride aslında şiddetin öyle uzakta ve bir yabancıdan geldiğini görmüyoruz. Tam tersine, şiddet tam içimizde ve en yakınlarımızdakilerden bize geliyor durumda. Kadınlar en yakınları tarafından ve silahla öldürülüyor. Büyük bir çoğunluğu silahla öldürülen kadınlar. Şimdi yarısından fazlası gibi bir oran varken neden hala insanlar, katiller, potansiyel failler bu silahlara çok kolayca erişebiliyor durumda. İnternetten kolaylıkla sipariş ediyorlar ve kadınları öldürecekleri silahlar kargoyla adreslerine kadar teslim ediliyor durumda.6284 etkin uygulanırsa eğer şiddet ilk baş gösterdiğinde durdurmak mümkün. Sonu kadın cinayetleriyle bitmez o zaman." dedi.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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