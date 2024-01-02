Danimarka'da yeni kral ve kraliçe ilk kez kameralar karşısında

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "Majesteleri Kraliçe'ye yaşamı boyunca Krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkürlerini sunmuştu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni yılda Veliaht Prens Frederik kral ilan edilecek. Veliaht Prenses Mary kraliçe olacak. Yeni bir kral ve yeni bir kraliyet çifti olacak. Bu sorumluluk ve görev için hazır olduklarını bilerek bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.