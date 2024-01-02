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        Haberler Dünya Danimarka'da yeni kral ve kraliçe ilk kez kameralar karşısında

        Danimarka'da yeni kral ve kraliçe ilk kez kameralar karşısında

        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı. 2. Margrethe'ın çekilmesiyle yeni kralın Prens Frederik, eşi Veliaht Prenses Mary'nin de kraliçe olacağı açıklanmıştı. Frederik ve Mary yeni kral ve kraliçe olarak ilk kez kameralar karşısına çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:41
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          Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıklamıştı.

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          Kraliçe Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurmuştu.

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          Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını belirtmişti.

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          Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "Majesteleri Kraliçe'ye yaşamı boyunca Krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkürlerini sunmuştu.

          Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni yılda Veliaht Prens Frederik kral ilan edilecek. Veliaht Prenses Mary kraliçe olacak. Yeni bir kral ve yeni bir kraliyet çifti olacak. Bu sorumluluk ve görev için hazır olduklarını bilerek bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

        • 5

          Veliaht Prens Mary, Danimarka tahtına oturan ilk Avustralyalı olarak tarihe geçecek.

        • 6

          'YENİ KRAL VE KRALİÇE' SAHNEDE

          Prenses Mary, Avustralya doğumlu ilk kraliçe olacağının açıklanmasından kısa süre sonra, Danimarka Kraliyet Ailesi'nin yıllık Yeni Yıl etkinliğinde görüldü.

        • 7

          Aldatma iddialarının ortasında olan çift iddiaları yalanlarcasına Amalienborg Sarayı'nda 'yeni kral ve kraliçe' olarak ilk pozlarını verdiler.

        • 8

          Kraliyet ailesi, son olarak Prens Frederik'in Ekim ayında Madrid'de Meksika sosyetesi Genoveva Casanova ile eğlenirken çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sarsılmıştı.

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          Danimarka Kraliçesi'nin, bu tartışmalar ve çalkantılı kraliyet haberlerini sonlandırmak için bu hamleyi yaptığı öne sürülüyor.

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          Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.​​​​​​​

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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