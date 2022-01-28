Premier Lig'in yıldızı Barcelona'ya

Barcelona, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yıldızı Adama Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi, Traore'yi 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Barcelona altyapısında yetişen 26 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Aston Villa'ya 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu sezon Premier Lig'de sönük bir performans sergileyen İspanyol yıldız, 20 karşılaşmada 1 gol üretti.