AA

Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce 17 iş yerine düzenlenen operasyonda bir tabanca, 1 milyon 367 bin lira, 7 bin 969 dolar, 21 bin avro, 148 bin lira tutarında 4 senet, 11 bankaya ait POS cihazları, 49 kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 9 ajanda, çok sayıda slip ve fatura koçanı ele geçirildi.

Ekiplerce 19 zanlı gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.