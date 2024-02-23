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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: PKK'lı terörist Avrupa'ya kaçarken yakalandı

        Son dakika haberi PKK'lı terörist Avrupa'ya kaçarken yakalandı

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:09
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        PKK'lı terörist Avrupa'ya kaçarken yakalandı
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        MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak operasyona düzenledi.

        MİT’in çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl’ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen “Mazlum Mardin” kod adlı terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT’in ağına takıldı.

        Yakalanarak Türkiye’ye getirilen Murat Kızıl adalete teslim edildi.

        MAZLUM MARDİN KOD MURAT KIZIL KİMDİR?

        2015’te PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Murat KIZIL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.

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