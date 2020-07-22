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Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katil zanlısının bekar olduğu yalanının öğrendikten sonra terk ettiği, vahşet günü de sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekibin, Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabındaki incelemelerinde kaybolduğu gün olan 16 Temmuz tarihinde cani Cemal Metin Avcı'yı engellediğini belirledi. Cinayeti itiraf eden zanlının aynı gün, akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzin görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

YALANINI DA AĞABEY AÇIKLADI

AA'nın haberine göre, genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de dün Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kız kardeşinin cenazesinin alındığı sırada yaptığı açıklamada, zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlattı. Ağabey Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi" diye konuştu.

Öte yandan katledilen Pınar Gültekin, bugün Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'nden toprağa verilecek.