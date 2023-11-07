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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Pes" dedirten olay! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü! - Şırnak haberleri

        "Pes" dedirten olay! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!

        Şırnak'ta iki aile arasında yaşanan kavga, Cizre Devlet Hastanesi'nin acil servisinde de devam etti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, sağlık çalışanları hedef alınmazken, 3 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesi'nde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 08:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:09
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        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
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        Şırnak'ta olay Cizre ilçesinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan kavga, Cizre Devlet Hastanesi'nin acil servisinde de devam etti.

        OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        DHA'da yer alan habere göre sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

        KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

        Olayda yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

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        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

        AA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

        "3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR"

        "Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır.

        "SAĞLIK ÇALIŞANI HEDEF ALINMADI"

        Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."

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        #şırnak
        #Son dakika haberler
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