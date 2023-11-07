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Şırnak'ta olay Cizre ilçesinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan kavga, Cizre Devlet Hastanesi'nin acil servisinde de devam etti.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI DHA'da yer alan habere göre sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI Olayda yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. REKLAM

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA AA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR" "Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır.

"SAĞLIK ÇALIŞANI HEDEF ALINMADI" Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."