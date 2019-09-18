Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler ile Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği bildirilen toplantıda "Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi" denildi. Bakanlık açıklamasında son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.