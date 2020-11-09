Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Patron dehşeti! Reddetti, sırtından bıçaklandı

Patron dehşeti! İşten ayrıldı, kurtulamadı: Sırtından bıçaklandı

Aksaray'da yabancı uyruklu Zolaika R., patronun arkadaşlık isteğini reddedince dehşeti yaşadı. Zolaika R., arkadaşlık isteğini reddedip, işten ayrılmasına rağmen peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. tarafından araçla kaçırılmak istendi. Ahmet Y., kendisine direnen ve kaçmak isteyen kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı

09.11.2020 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi... Patron dehşeti! Reddetti, sırtından bıçaklandı
Reddetti, sırtından bıçaklandı
0:00 / 0:00
İHA

Aksaray'da Ahmet Y. (41),arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu Zolaika R.'i (45) araçla kaçırmak istedi ardından da sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 857 Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir süre önce Ahmet Y.’nin iş yerinde çalışmaya başlayan Zolaika R. (45),iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. Ancak kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam etti. Ahmet Y., son olarak gece yarısı yine kadını takip edip, dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi. Kadının direnip, kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile peşinden koşmaya başladı.

Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı!
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı!
Gürcistan'da Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale
Gürcistan'da Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale
Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü
Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X