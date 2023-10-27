Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'da olay, 3 gün önce saat 16.00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emirkan Yıldız’ın sosyal medya hesabında, şarkıcının dövüldüğüne dair bir açıklama geçildi.

Emirkan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Emirkan Yıldız ve kıymetli eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilmesi neticesinde vücudunda kırık oluşan müvekkilim oldukça zor bir ameliyat geçirmiştir. Şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından ameliyat olan Emirkan Yıldız’ın şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yıldız verdiği ifadesinde olay günü Pars Sokak'taki koleje eşiyle birlikte çocuğunu almak için gittiğini belirterek, “Aracı park ettim. Sonra eşim hemen gel dedi telefonla arayınca. Gittim. Siyah bir aracın benim aracımın arkasında durduğunu gördüm. Benim aracımın başında bir kadın ile bir erkek bulunuyordu. Beni beklediklerini görünce ‘Kusura bakmayın’ dedim. Sonradan isminin Fatih olduğunu duyduğum kişi bana, ‘Çek şu aracını kemiklerini kırarım’ dedi. Bir şey demeden aracımı çektim” dedi.

FECİ BİÇİMDE DARP EDİLDİ

Aracını çektikten sonra kendisine sert çıkan kişinin yanına gittiğini ifadesinde belirten Yıldız, ifadesinde şöyle devam etti: "Şahsın yanına giderek bu nasıl üslup demem üzerine ismini Fatih olarak duyduğum bu kişi, hiçbir şey demeden yüzümün sağ tarafıma yumruk attı. Yere düştüm.”

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OMUZUNDAN AMELİYAT OLDU

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldüğünü söyleyen şarkıcı Yıldız, omuzundaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu belirtti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yıldız’ın şikayetinin ardından polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yıldız’ın şikayetçi olduğu kadının Yeşim Y. kendisine darp eden kişinin ise Fatih Ö. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.