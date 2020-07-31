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Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde vatandaşlar her fırsatta piknik alanları ve sahillere akın ediyor. Turizm merkezlerindeki kampanyalar ve bayram tatili, yoğunluğu ikiye katlamış durumda. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı bazı yerlerle birlikte bu durum çevremiz için büyük tehlike oluşturan istenmeyen görüntüleri de beraberinde getirdi. Son günlerde piknik alanları ve sahiller çok sayıda maske, çoğunluğu alkol olmak üzere şişeler ve diğer atıklarla çöplüğe döndü. Sadece son 20 günde yurdun dört bir yanında çevre günüllülerince piknik alanları ve sahiller çöp dağları ve izmaritlerden temizlendi.

İSTANBUL SAHİLLERİNDE ÇÖP DAĞLARI İKİYE KATLANDI

Anadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu. Sahilde bu sabah denize giren vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi. Sahilde bırakılan atıkları ile boş şişeleri denize giren vatandaşlar tek tek topladı.

Şile Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki plajlarda yapılan denetime Kaymakam İbrahim Karaboran ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı. İstanbul'da mavi bayraklı tek plajlarının Şile'de olduğuna değinen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, şunları söyledi: "Hayatın normale dönüş aşamasıyla beraber özellikle Şile gibi Anadolu Yakası'nda bu tarz bölgeleri, vatandaşlarımız tercih etmeye başladı. Biz de tedbirlerimizi aldık. Kaymakamımızın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleriyle belediyemiz istişare halinde süreci sürekli takip ettiler. Bu konuda gerekli hassasiyetleri fazlasıyla gösterdiler.

Özellikle cumartesi ve pazar günleri 1 milyonu aşan bir nüfus yoğunluğuyla karşı karşıyayız. İnsanları, Şile'deki güzellikleri görmek için davet ediyoruz. Denizinden, kumundan, ormanından istifade etmek herkesin hakkı. Özellikle istirham ettiğimiz bir konu var; burayı nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bıraksınlar. Buradan giderken cuma, cumartesi ve pazardan sonra oldukça büyük bir çöp yığınıyla karşılaşıyoruz. Bundan önceki yıllarda en üst düzeyde 130 ton çöp toplarken, bu sene 250 tonları buldu. Çöpten dahi buradaki yoğunluğu anlayabiliriz. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

'O KADAR KÖTÜ KULLANIYARLAR Kİ AKLIMIZ ALMIYOR'

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil merkezinde, günübirlik tatilcilerin kirlettiği sahil şeridini, turizmciler temizledi. Tatilcilerden çevreye daha duyarlı olmalarını isteyen turizmciler, "O kadar kötü kullanıyorlar ki aklımız almıyor. Bizler turizmden geçimini sağlayan insanlarız. Sahildeki çöpler kirletenleri rahatsız etmiyor, ertesi gün gelip çekirdek yediği yere tekrar havlu serip denize giriyor. Biz bölge turizmcileri elimizden geldiği kadar sahili temiz tutmak için gayret ediyoruz ve tatilcilerden de duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ KONYAALTI SAHİLİ İZMARİT ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de son günlerdeki çevre kirliliğinden nasibini alan sahillerden oldu. Kirliliği temizlemek için devreye giren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım" sloganıyla Konyaaltı Sahili'nde başlattığı temizlik çalışmasına Gürsu, Altınkum mahallesi muhtarları ve sakinleri destek verdi. Muhtarlar ve vatandaşlar, sahil boyunca yürüyerek yanlarında getirdikleri poşetlere çöpleri toplayarak, geri dönüşümde kullanılması için ayırdı. Çöpler arasında izmaritlerin çokluğu dikkat çekti.

ADRASAN'DA İKİ HAFTADIR SÜREN TEMİZLİK KAMPANYASI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde de turizmciler, iki haftadır özellikle sahilleri temizlemek için kampanya yürütüyor. Adrasan'da, temiz çevre için farkındalık oluşturmak için bir araya gelen işletme sahipleri, yaklaşık 2 kilometrelik sahil boyunca gönüllü vatandaşların da katılımıyla çöp topluyor. Çevre temizliği faaliyetlerini 30-40 kişilik gönüllü ekiplerle yürüten turizmciler, "Gelen konuklara daha yaşanabilir bir Adrasan sunabilmek için çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerden de bir sonraki gelişlerinde nasıl bir Adrasan bulmak istiyorlarsa burayı öyle bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KAŞ LİMANI'NDA 'UTANDIRAN FOTOĞRAFLAR'

Antalya'nın Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi. Deniz yaşamı için de büyük tehdit oluşturan plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını çeken Ceylan, "Kaş Limanı'nda insanların çöpleri denize atmaları hoş değil. Bu konuda toplumu bilinçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Yakın zamanda Kaş'taki dalış merkezleri dalgıçları tarafından, Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle deniz dibinde temizlik çalışmaları yapılacak" dedi.

'DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM'

Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını belirten Tahsin Ceylan, "Liman ve çevresindeki kıyısal alanlarda su altındaki durumu gözetlemek için dalışlar yapmıştım. Dalış sırasında insanların yoğun kullanımında olan liman ve yakınındaki kıyısal alanlarda alkollü içki şişeleri, maske, plastik atıklar, poşetler gibi deniz canlıları ve doğal yaşam için çok zararlı çöpler tespit ettik. Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim" diye konuştu.