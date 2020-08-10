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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, görevinden uzaklaştırıldı. Bağ, eşini üniversitede görevlendirmişti.

YÖK yazılı açıklama yaparak, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattığını bildirmişti. Yapılan yazılı açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.