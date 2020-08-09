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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ hakkında Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından soruşturma başlatıldı.

Daha önce Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne enstitü sekreteri olarak eşini atayan Rektör Bağ o yıl yine eleştirilerin hedefi olmuştu.

PAÜ, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde personelim alımı yapılacağını duyurusunun ardından açıklanan kriterler ise dikkat çekti.

Açıklanan kriterleri sadece Rektör Hüseyin Bağ’ın eşinin karşıladığı ve sadece eşinin başvurduğu bir ilanla tekrar gündeme geldi. Bu durum sonrası YÖK yazılı açıklama yaparak Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattığını yazılı olarak açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

YARIN TOPLANACAK

Acil olarak değerlendirilecek ifadelerinin bulunduğu açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" ifade edildi.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken soruşturma sonucuna göre açıklama yapılacağı öğrenildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

“Öğretim görevlisi” ilanında “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek” şartları arandı.

Rektör Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ; “Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları'na göre de 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim “D** B**” şeklinde duyuruldu.