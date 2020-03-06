06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis´te karma komisyona gönderildi.
28 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da arasında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Özkoç'un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç."
Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sezai Temelli'nin 8, Salihe Aydeniz'in 6, Leyla Güven'in 4, İmam Taşçıer'in 2, Berdan Öztürk'ün 4, Remziye Tosun'un 3, Semra Güzel'in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 3 dosyası bulunuyor.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!